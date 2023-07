Armando Incarnato sulla separazione tra Isabella e Fabio: “Vergogna”

Circa un mese fa, Isabella Ricci aveva annunciato la separazione definitiva con Fabio Mantovani. Alla luce di questo, Armando Incarnato non ha potuto fare a meno di esprimere la propria opinione in merito a quanto accaduto tra l’ex coppia del trono over di Uomini e Donne. Scopriamo insieme che cosa dichiarato nel dettaglio.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti al trono over di Uomini e Donne. Dopo pochi mesi di conoscenza, l’ormai ex coppia aveva deciso di uscire dal programma condotto da Maria De Filippi per vivere il loro amore al di fuori delle telecamere.

Dopo poco tempo, i due hanno deciso di convolare a nozze e andare a vivere nella città di Dubai. Tuttavia, il loro matrimonio ha avuto una durata breve in quanto, un mese fa, l’ex dama ha annunciato la separazione sui social. A distanza di un mese dal clamoroso annuncio, Armando Incarnato ha deciso di rilasciare qualche dichiarazione in merito alla vicenda.

Armando Incarnato: le sue parole

Nel dettaglio, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e nella didascalia si sarebbe scagliato contro la Ricci. Queste sono state le sue parole:

Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minimo di rispetto nei confronti dell’ex partner. E pensare che a dire di ‘qualcuno’ che non ne ha mai ‘azzeccata’ una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro! Che vergogna solo i numeri non indovino.

Attualmente, né Fabio Mantovani né Isabella Ricci hanno replicato alle accuse del cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo gli utenti del web si sono divisi in due parti: c’è chi ha apprezzato le parole di Armando e chi invece ha invitato il volto di Uomini e Donne a non esprime giudizi contro le altre persone.