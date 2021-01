Asia Argento smentisce le voci: “Non ci vado manco morta”

Asia Argento sembrava ad un passo dal tornare in televisione, in un reality, dove sicuramente il suo temperamento sarebbe potuto emergere in pieno. Ad averla convinta – sostenevano voci di corridoio – sarebbero stati i produttori dell’Isola dei Famosi, il cui comeback è previsto a partire da marzo su Canale 5.

Asia Argento: falsa suggestione

Per la quindicesima edizione Alessia Marcuzzi lascerà il timone a Ilary Blasi e nelle ultime settimane sono trapelati diverse rumors sui personaggi pubblici che sarebbero andati a comporre il cast. Tra questi uno dei più suggestivi era sicuramente Asia Argento.

Sogno irrealizzato

Il cognome pesante, la carriera nel mondo del cinema, ma anche la già menzionata personalità ingombrante, promettevano scintille in un contesto del genere, dove la mancanza di cibo e la convivenza forzata con emeriti estranei testano a fondo i nervi e la capacità di autocontrollo dei partecipanti.

Purtroppo rimarrà un sogno irrealizzato, avendo l’attrice fatto arrivare la propria smentita via social. Si tratta di pura fantasia.

Non c’è cachet che tenga

Emergenza Coronavirus permettendo, fra due mesi circa si riaccenderanno i riflettori sul programma. Sebbene le previsioni riguardo a una possibile fumata bianca fossero ottimiste, Asia Argento ha smentito la notizia del suo sbarco, attraverso una diretta sulla sua pagina Instagram. Senza peli sulla lingua, ha spiegato di non aver intenzione di andarci neppure morta, neanche se le mettessero 5 milioni di euro sul piatto.

I vip accostati oltre ad Asia Argento

Gli altri vip in lizza per volare sull’Isola (che sarà con ogni probabilità alle Canarie e non più in Honduras, a differenza delle annate passate) sono: Jill Cooper; Vera Gemma, Giorgio Manetti, Patrizia Rossetti e Nicola Vivarelli. Comunque non sono finora giunte conferme sul loro approdo né sulla reale data del via alle danze, alla luce dei chiari ostacoli che comporta l’emergenza epidemiologica. Al suo posto è stato prolungato il Grande Fratello Vip, in quella che passerà ai posteri come l’edizione più lunga di sempre.