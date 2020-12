Attimi di imbarazzo tra Mercedesz Henger e Leonardo Tano. Lei lo incalza: “Sei bellissimo”

Cosa accomuna Lorenzo Tano e Mercedesz Henger? Entrambi sono figli di attori pornografici, rispettivamente di Rocco Siffredi ed Eva Henger (ormai ritirata). Tuttavia, al momento, il loro stile di vita è ben diverso rispetto ai genitori. Per rilasciare un’intervista doppia a Vanity Fair i due si sono incontrati: ne è uscito un frizzante botta e risposta!

Mercedesz Henger inonda di complimenti Lorenzo Tano

In tale circostanza Lorenzo Tano e Mercedesz Henger hanno flirtato in modo divertente e hanno confessato aspetti fin qui sconosciuti del rispettivo carattere. Pronti via, si è rotto subito il ghiaccio. Lorenzo ha proposto di parlare in ungherese, cosicché il giornalista non capisse niente. Difatti, sanno parlare fluentemente la lingua, avendo origine dal Paese dell’Est. Poi la influencer va dritta ai complimenti.

Lui imbarazzato

L’altro giorno – ha dichiarato – lo ha stalkerizzato: è davvero un ragazzo bellissimo. Lo ha pure detto al suo fidanzato, Lucas Peracchi. Quindi Mercedesz ha chiesto a Lorenzo se faccia pure il modello.

Meno espansivo il ventunenne, che ha abbozzato sì un sorriso, ma era visibilmente imbarazzato. Ha provato a intraprendere una carriera nel mondo della moda, ma non gli piace granché. Lo considera troppo noioso.

Mai guardata la mamma

L’intervista si focalizza su temi caldi quale, ad esempio, la professione dei genitori. Entrambi hanno ammesso di non aver mai guardato un loro film porno. Mercedesz Henger ha spiegato di non aver mai visto sua madre. Una cosa è essere consapevoli del suo mestiere, un’altra accertarlo coi propri occhi. E poi sa che a sua madre – ha proseguito l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi – non le farebbe piacere.

Mercedesz Henger e Lorenzo Tano vivono relazioni monogame

È concorde Lorenzo Tano. Non ha mai visto all’opera il papà. Giusto le cover dei dvd che giravano per casa ma – anche se non glielo hai mai detto – ha capito che non vorrebbe lo vedesse. Lui e Mercedesz vivono relazioni monogame. Leonardo Tano ha sottolineato con convinzione che l’unica donna con cui intende fare l’amore al momento è la fidanzata storica. E per la Henger è lo stesso.