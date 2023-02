Aurora Ramazzotti: ecco svelato il nome del primo figlio

Nel corso delle ultime ore, in rete sono emerse alcune indiscrezioni in merito alla prima gravidanza di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è in dolce attesa e non ha ancora reso noto il nome di suo figlio. Tuttavia, ad anticiparla ci ha pensato qualcun altro. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ancora una volta qualcuno potrebbe aver spoilerato un retroscena sulla prima gravidanza di Aurora Ramazzotti. Fino ad ora, oltre a rivelare il sesso, i futuri genitori non hanno reso noto il nome scelto per il loro primo figlio. In ogni modo, qualcuno non ha potuto fare a meno di divulgare un’inedita anticipazione.

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, Eros Ramazzotti ha parlato del suo primo nipote. Oltre a dirsi felice di diventare nonno per la prima volta, il cantante non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito al nome del bambino:

Non so ancora che nome gli daranno, ma le scelte dei figli sono sacre. Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote.

Adesso non sappiamo con certezza se effettivamente Eros non conosca il nome di suo nipote oppure se si sia reso protagonista solo di una messa in scena perché Aurora e Goffredo Cerza non vogliono ancora farlo sapere. Poco importa perché a fare uno spoiler sul nome ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo. Queste sono state le sue parole:

Pare sarà chiamato Nicolò.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. In ogni caso, Aurora Ramazzotti potrebbe non reagire bene in quanto sarebbe la seconda volta che qualcuno non rispetta la sua privacy. Infatti, già qualche mese fa, la sua gravidanza era stata anticipata dai giornali, in particolare dal settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini.