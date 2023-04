Aurora Ramazzotti nel mirino delle polemiche: ecco cosa ha fatto con Cesare

Senza alcuna ombra di dubbio, Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate e seguite nel mondo del web. Qualche settimana fa, la ragazza ha dato alla luce il suo primo figlio ma nel corso delle ultime ore è già finita nel mirino delle polemiche. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Nel corso dell’ultimo periodo, sul web non si è fatto altro che parlare della prima gravidanza di Aurora Ramazzotti. Da pochi giorni, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto il quale è frutto della storia d’amore con Goffredo Cerza.

Inutile dire che l’influencer è sempre molto attiva sui social dove condivide con tutti i suoi fan la sua nuova vita da mamma. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata dimessa da poco dalla clinica in Svizzera e adesso si trova impegnata con le solite attività da genitore. Tuttavia, una foto che lei stessa ha mostrato sl suo profilo Instagram non è passata in osservati agli utenti.

L’immagine in questione ritrae la gatta dell’influencer mentre dorme nella culla di Cesare Augusto. L’eccessiva vicinanza tra il felino e il neonata ha sollevato numerose polemiche. Infatti, in questo modo un utente ha commentato la vicenda:

Ma è pericoloso per il bambino.



Molte persone hanno ritenuto che far dormire l’animale domestico nella culla sia nocivo per la salute del bambino. In ogni modo, attualmente la Ramazzotti non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. Neanche Goffredo Cerza ha deciso di rompere il silenzio. Nel frattempo, l’nfluencer ha mostrato la sua perfetta forma fisica dopo il parto e ha affermato: