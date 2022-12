Aurora Ramazzotti parla della gravidanza: “Mi sto ca***do sotto”

Senza alcuna ombra di dubbio Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate e chiacchierate nel mondo dei social. Nel corso delle ultime ore la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è tornata a parlare della gravidanza ed ha ammesso di aver paura del parto. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Aurora Ramazzotti non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre influencer è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha rilasciato in merito alla sua prima gravidanza.

Nel corso degli ultimi giorni, Aurora si è concessa un po’ di relax insieme al suo compagno Goffredo Cerza. La coppia ha scelto di godersi qualche giorno di vacanza nella nuova struttura QC Terme a Bormio. Tuttavia, durante la mattinata, l’influencer si è recata in palestra per allenarsi insieme al suo amico Tommaso Zorzi.

A seguito dell’allenamento, Aurora ha deciso di fare una chiacchierata con i suoi followers sl suo profilo Instagram rispondendo ad alcune domande. Qualcuno le ha chiesto se sta iniziando ad avvertire la paura per il parto. L’influencer non ha fatto attendere la sua risposta a cui ha allegato una foto che la ritrae in ascensore in accappatoio. Imita una simpatica smorfia e scrive:

Mi c**o sotto calcola.

In seguito, qualcun altro le ha chiesto quanti chili ha preso in gravidanza. Sempre schietta e ironica, la figlia di Michelle Hunziker non ha peli sulla lingua ed con ha soddisfatto la curiosità dei suoi fan con queste parole:

Not your di**

Poi ha continuato: