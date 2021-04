Avanti un altro, vincita record per un concorrente

Aria di festeggiamenti ad Avanti un altro, il game show preserale di Canale 5 campione di ascolti. Nella puntata di mercoledì 31 marzo, infatti, Daniele Lombardo, il concorrente arrivato al gioco finale, si è portato a casa l’intero montepremi. La vincita di un concorrente al gioco finale di Avanti un altro non accadeva da più di un anno.

Dopo più di un anno, finalmente uno dei concorrenti del preserale di Canale 5, Avanti un altro, è riuscito a vincere al gioco finale portandosi a casa l’intero montepremi. Daniele Lombardo, infatti, è riuscito a guadagnarsi un bottino di 175 mila euro, una delle cifre più alte vinte nella storia del gioco.

Il concorrente, infatti, è riuscito a superare brillantemente il gioco finale del game show che prevede di rispondere in maniera sbagliata alla domanda posta dal conduttore Paolo Bonolis. Lombardo, dunque, è riuscito a rispondere tutto d’un fiato alle domande del conduttore inciampando una sola volta.

Vischio o pungitopo, chi ha le bacche bianche?

É stata questa l’unica domanda che ha fatto cadere in errore Daniele Lombardo. Dopo l’intoppo, però, il concorrente è riuscito a superare il gioco finale in modo brillante rispondendo esattamente in maniera sbagliata a tutte le domande poste da Paolo Bonolis.

Avanti un altro, Daniele Lombardo vince 175 mila euro

Pieno di emozione e molto incredulo, al momento della vincita del montepremi il concorrente ha reagito mettendosi le mani tra i capelli. A quel punto il padrone di casa Paolo Bonolis ha elogiato il talento e la bravura del giovane invitando anche il pubblico a contribuire con un applauso a quello speciale momento.

Ricordiamo che il game show non applaudiva un vincitore al gioco finale da più di un anno e mezzo. In particola modo, inoltre, Daniele Lombardo è riuscito a portarsi a casa il montepremi totale senza subire i dimezzamenti previsti al 150esimo secondo di gioco. Grazie al suo talento e alle sue capacità, quindi, il suo bottino è rimasto intatto.