Senza alcuna ombra di dubbio Jason Momoa è uno degli attori più amati e seguiti all’interno del mondo del cinema. Ma avete mai visto dove abita il celebre personaggio televisivo? La sua casa super lussuosa lascerà tutti i suoi fan a bocca aperta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La maggior parte delle persone conosce Jason Momoa per aver recitato in molte serie tv famose: per esempio in “Stargate Atlantis” interpretando il ruolo di Ronon Dex oppure il personaggio Khal Drogo ne “Il Trono Di Spade”. Di importante rilevanza è anche la sua partecipazione in “Aquaman” nel CD Extended Universe.

Non è tutto. Secondo alcune indiscrezioni rese pubbliche da poco, l’attore dovrebbe anche entrare a far parte del cast di “Fast & Furious“. Per quanto riguarda la sua abitazione sappiamo che l’uomo vive in un camper. Tuttavia non si tratta di un camper qualunque ma di una vera e propria dimora di lusso.

Il suo nome è Earthroamer XV-LTI e per quanto esso sia particolare, chi desidera guidarlo non ha bisogno di alcuna licenza speciale. Si tratta di un veicolo più ristretto rispetto agli altri camper, per questo motivo può circolare in piccole città e su strada e sentieri di dimensioni ristrette.

Nonostante le sue piccole dimensioni, il camper in questione dispone di tutte le comodità. Acquistato nell’anno 2018, gli accessori interni sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 11 kWh e a pannelli solari piazzati sul tetto da 1.320 W.

Per quanto riguarda i consumi, sappiamo che un pieno di carburante può percorrere fino a 1.450 km ed il serbatoio è da 360 litri. Tuttavia, adesso una domanda sorge spontanea: quanto costa il veicolo? Sembra che la cifra ammonti a 660 mila euro.