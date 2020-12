Avete riconosciuto questo viso angelico? Qui ancora non si spezzava l’osso del piede e incrinava un’anca

Sguardo dolce, lineamenti perfetti e un viso da cui traspare totale innocenza. Chi è il viso angelico che appare nella foto? Ad oggi è uno dei registi e attori più amati e stimati nel mondo del cinema. Lo avete riconosciuto? Scopriamo insieme di chi si tratta.

Russell Crowe è un attore e regista australiano di origine neozelandese. Nato nella capitale della Nuova Zelanda, Wellingoton, i genitori della star del cinema sono Alex e Jocelyn Crowe. Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conoscono l’uomo per la sua fantastica interpretazione nel film “Il Gladiatore”, vincitore anche di oscar.

Russell Crowe ha mosso i suoi primi passi verso il mondo del cinema alla sola età di cinque anni. Infatti a Sydney l’uomo prese parte alla serie televisiva “Spy Force”. Alla sua nascita, la sua famiglia si trasferì proprio nella città di Sidney ma in seguito nel 1978 tutti tornarono in Nuova Zelanda. Qui suo padre, in collaborazione con alcuni suoi amici, aprì un ristorante “Flying Pitcher” ma tale attività non riscontrò molto successo.

Proprio per questo motivo Russell Crowe lasciò la scuola e cercò anche lui un lavoro per aiutare la propria famiglia. Tuttavia, sin dalla sua adolescenza, il sogno dell’attore era quello di diventare una rock star. Infatti, lui stesso creò un gruppo musicale di cui il suo nome conteneva lo pseudonimo della futura celebrità.

La maggior parte delle canzoni erano scritte dallo stesso Crowe il quale insieme alla band andava spesso in tour e pubblicò anche sei album. Il loro maggiore successo è stato “30 Odd Foot Of Grunts“. Per quanto riguarda il cinema, Russell Crowe è diventato famoso per aver preso parte come protagonista al film “Il gladiatore“.

Si tratta di un film che gli ha anche causato alcuni infortuni: si è rotto un osso al piede, incrinato l’anca ed ha perso la sensibilità all’indice destro per due anni. Non è tutto. Ai quei tempi sembrava che l’attore non amava la sceneggiatura del film e con queste parole lui stesso si rivolse allo sceneggiatore William Nicholson: