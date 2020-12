Nel corso delle ultime ore è arrivata una bellissima notizia che ha aperto nuovi orizzonti all’interno del mondo del lavoro. Stiamo parlando un sito, il cui nome è Reviews il quale ha dato vita ad un’iniziativa speciale. Si tratta di un nuovo posto di lavoro che consiste nel guardare 25 film di Natale in 25 giorni. Quanto è il salario? Scopriamolo insieme!

Il sito Reviews crea un nuovo lavoro. Si tratta di gustarsi 25 film dedicati al Natale durante i giorni festivi. Siete curiosi di sapere quanto si viene pagati? La ricompensa che ricevono chi occuperà questo posto di lavoro sarà di 2500 euro. Non è tutto. Il lavoratore avrà anche un anno di abbonamento a sette servizi di streaming.

Chi non ha mai desiderato, almeno una volta nella vita, di essere pagati per vedere i film di Natale? Ebbene si, oggi per molte persone questo è un sogno che diventa realtà. Tutto questo è grazie al sito Reviews.org che offre un particolare impego dal quale si viene retribuito con una somma pari a 2500 euro solo per trascorrere del tempo davanti la televisione.

Si tratta di una bellissima iniziativa che nasce soprattutto dal difficile periodo in cui ci troviamo. Un periodo in cui non si potrà festeggiare il Natale come gli scorsi anni. Al contrario, il coprifuoco e il semi-isolamento porteranno molto persone a visitare meno i negozi e fare meno pranzi con i parenti.

Peccato che questo nuovo tipo di lavoro è rivolto esclusivamente alle persone con cittadinanza americana. Tutti quelli che vorranno partecipare dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 4 dicembre 2020. Il giorno 7 dicembre 2020, verrà annunciato il fortunato che avrà l’onore di ricoprire l’incarico il quale dovrà vedere i film e compilare un questionario finale.

Ecco quanto riporta il bando ufficiale da cui si possono estrarre tutte le informazioni necessarie: