Barbara d’Urso torna a sorpresa in tv: il clamoroso ritorno rischia di far arrabbiare Piersilvio Berlusconi

La prossima domenica da Mara Venier a "Domenica In" assisteremo al ritorno in video di Barbara D'Urso. Eccezionalmente in Rai dopo decenni di successi Mediaset.

Grande ritorno in Rai per Barbara d’Urso che farà il suo ritorno in televisione e lo farà per la prima volta a Domenica In con Mara Venier. A riportare la notizia è il noto portale online ‘TvBlog’. Il ritorno alla rete nazionale come ospite sarebbe previsto per domenica 3 marzo, lo stesso giorno in cui Chiara Ferragni apparirà da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Questa sarà la sua prima apparizione in Rai dopo diversi decenni trascorsi principalmente negli studi di Cologno Monzese, quelli di Mediaset. Nella rete della famiglia Berlusconi, Barbara d’Urso ha condotto programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live Non è la d’Urso, Grande Fratello, La Dottoressa Giò e La Pupa e il Secchione Show.

Questo suo lungo susseguirsi di successi e programmi molto seguiti è durato per molti anni e ha raggiunto il culmine nel 2019, quando Barbara d’Urso ha gestito contemporaneamente quattro programmi. Successivamente, però, è stata gradualmente ridimensionata e infine “cancellata” dalla programmazione, improvvisamente, nell’estate scorsa.

A giugno del 2023, nel salutare il suo pubblico, Barbara d’Urso aveva annunciato un ritorno a settembre. Tuttavia, il suo pubblico è stato conquistato da Myrta Merlino, che ha ereditato il suo programma per decisione di Pier Silvio Berlusconi.

Fino al 31 dicembre 2023, la conduttrice è rimasta in silenzio poiché era ancora sotto contratto con Mediaset. Tuttavia, dal primo gennaio, le condizioni sono cambiate, ed è attualmente libera da vincoli contrattuali. Per questo motivo, può scegliere liberamente i suoi futuri progetti in televisione. Dopo due mesi di silenzio, finalmente parlerà, facendo il suo ritorno domenica. Sarà anche un giorno particolare, visto il confronto a distanza, l’ennesimo, anche se da ospite, con Chiara Ferragni.

Il rapporto tra Mara e Barbara si può considerare più di un semplice “vicinato televisivo”. Tra le due presentatrici di successo non c’è stata e non c’è competizione. Ora, domenica 3 marzo 2024, Barbara d’Urso farà il suo ritorno a “Domenica In”, una sorpresa molto gradita ai fan, soprattutto perché in un luogo speciale come la Rai. Potrebbe essere questo il primo passo di una collaborazione prolungata con la televisione pubblica? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Dopo la brusca e traumatica interruzione del rapporto con Mediaset, servirà una nuova ripartenza degna della presentatrice.

Per quanto riguarda Pomeriggio Cinque, non sta facendo particolarmente bene in termini di ascolti con la nuova gestione di Myrta Merlino. Nel frattempo, la prossima domenica da Mara Venier a “Domenica In” assisteremo al ritorno in video di Barbara D’Urso. Che l’ospitata Rai faccia arrabbiare l’ex datore di lavoro Piersilvio Berlusconi?