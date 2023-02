Barbara D’Urso, brutte notizie per la conduttrice, il periodo nero continua: ecco perché

Barbara D’Urso non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso pare che, dopo il calo degli ascolti di Pomeriggio 5, per la conduttrice ci sia stato un flop anche a teatro. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Questo sembrerebbe essere senza ombra di dubbio un vero e proprio periodo nero per Barbara D’Urso. Ricordiamo che, oltre ad essere impegnata con il suo Pomeriggio 5, la conduttrice è da poco tornata a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, una commedia che la vede protagonista insieme a Franco Oppini.

In questi giorni ‘Dagospia’ ha lanciato un gossip su Barbara D’Urso che sta facendo il giro del web. Stando a quanto emerso dal noto giornale pare che la commedia di cui la conduttrice è protagonista non stia ottenendo il successo sperato. Secondo ‘Dagospia’, infatti, su Ticket One sarebbe impossibile acquistare i biglietti dello spettacolo previsto per alcuni giorni di febbraio e marzo.

Fonti vicine al teatro milanese hanno dichiarato che il pienone ottenuto dalla commedia i primi giorni ormai non si vede più, tanto che in alcune date dello spettacolo ci sono stati molti posti vuoti nel teatro. C’è da dire però che queste sono voci senza alcun fondamento.

La produzione dello spettacolo ha infatti giustificato la cancellazione di alcune date di voler preservare Barbara D’Urso, la protagonista della commedia. Ricordiamo infatti che Carmelita è impegnata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nella conduzione di Pomeriggio 5.

Stando ad alcune indiscrezioni, l’idea sarebbe quella di conciliare le date dello spettacolo Taxi a due piazze solamente nel weekend, in modo che la conduttrice sia più libera dagli impegni che la legano con Mediaset. Al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito le voci circolanti sul suo conto. Dunque si tratta, almeno per il momento, solamente di gossip senza alcuna certezza.