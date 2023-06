Barbara D’Urso colpita da un altro lutto dopo la morte di Silvio Berlusconi: cosa è successo

Sono queste ore di grande dolore per Barbara D’Urso. Nella serata di martedì 13 giugno la conduttrice è stata ospite di uno speciale del TG5 andato in onda in omaggio di Silvio Berlusconi. Qui la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata ospite ed ha ricordato Silvio Berlusconi. Dopo la notizia della morte del Presidente, però, Carmelita è stata costretta a fare i conti con un altro terribile lutto.

Nel corso delle ultime ore Barbara D’Urso, tramite la sua pagina Instagram, ha rivolto il suo ultimo saluto a Francesco Nuti. Ricordiamo che l’attore si è spento all’età di 68 anni nella giornata di lunedì 12 giugno. Queste sono state le parole della conduttrice per rivolgere l’ultimo saluto all’attore:

Ricordiamo che Francesco Nuti si è spento a Roma nella giornata di lunedì 12 giugno dopo una lunga malattia. Tra i tanti film in cui l’attore ha recitato possiamo citare Madonna che silenzio c’è stasera, Io, Chiara e lo Scuro; Stregati; Io amo Andrea e Tutta colpa del paradiso.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha lasciato l’intero Paese nello sconforto. Sono stati molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno deciso di rendere omaggio al Presidente e, dopo la notizia della sua scomparsa, anche Barbara D’Urso ha deciso di scrivere una commovente dedica per l’ex Premier.

Queste sono state le parole della conduttrice per il Presidente:

Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio.