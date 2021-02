Barbara D’Urso dice la sua sull’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta: “È impossibile che stia con la Leotta, perché sta con me”

Tra l’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta è amore. I due, ormai, non si nascondono più e sono usciti allo scoperto. La loro frequentazione è stato il gossip più chiacchierato delle ultime settimane. Sono piovute critiche sulla nuova coppia che non convince affatto. Arriva, nel frattempo, l’opinione di Barbara D’Urso a riguardo.

Non c’è più speranza, oramai, per le fan di Daydreamer-Le ali del sogno. Il divo della serie di canale 5, infatti, sembra che abbia perso la testa per la regina di DAZN Diletta Leotta. Un amore che non convince, però, gli amanti del gossip i quali si sono scagliati contro la nuova coppia.

E nel salotto di Pomeriggio 5, dove si parla d’amore, arriva l’opinione della padrona di casa Barbara D’Urso che si esprime riguardo l’amore sbocciato tra l’attore turco e la conduttrice. Un amore che non convince neanche la conduttrice che si esprime così a riguardo:

No è impossibile che stia con la Leotta, perché sta con me.

Ironizza così Barbara che, inoltre, aggiunge:

A me intanto ha portato in studio la cioccolata fondente dalla Turchia perché sapeva che mi piaceva.

Quello che ha alimentato molti dubbi sulla coppia Yaman-Leotta riguarda lo scatto al tramonto di San Valentino in costiera amalfitana in cui erano presenti fotografi e bodyguard al seguito.

Anche su questo dettaglio, la conduttrice dice la sua:

Se io ho una storia con un ragazzo, e voglio ufficializzarla, faccio una foto e la pubblico. Non mi porto tutti i fotografi e gli assistenti.

Dunque Barbara sembra essere proprio contraria alla nascita dell’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Tuttavia, i dubbi di Barbara D’Urso non finiscono qui. Dopo l’aereo volato sulla casa del Grande Fratello Vip con la sdolcinante dedica rivolta alla conduttrice sportiva, Barbara D’Urso non ci sta e replica: