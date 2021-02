La foto romantica di Can Yaman e Diletta Leotta scattata a San Valentino non avrebbe nulla di romantico: i retroscena della scatto

Dopo essere usciti allo scoperto, piovono critiche sulla nuova coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. Sono molti i giudizi negativi degli utenti secondo i quali questa nuova relazione sia solamente una mossa mediatica per alimentare il gossip. E nonostante le foto pubblicate dai diretti interessati il giorno di San Valentino, arrivano delle segnalazioni che smorzano tutto il romanticismo.

Avete visto le foto pubblicate da Can Yaman e Diletta Leotta il giorno di San Valentino? Pare che il bell’attore abbia fatto una sorpresa alla giornalista sportiva raggiungendola a La Spezia dove si trovava per lavoro. Entrambi hanno pubblicato uno scatto che li ritrae in riva al mare con il tramonto che fa da cornice a questo nuovo amore.

Oggi, però, spuntano dei curiosi retroscena riguardo gli scatti pubblicati dalla coppia sulle rispettive pagine social il giorno di San Valentino. Infatti, secondo Fanpage.it, sembra che la romantica foto che tutti abbiamo potuto osservare sia stata scattata sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori, in Costiera Amalfitana con tanto di fotografi e bodyguard.

Dunque questi dettagli fanno pensare che le foto scattate potrebbero essere destinate ad un giornale di gossip per fare da cornice ad una possibile intervista. Infatti, la presenza di uno staff per gli scatti delle foto ha alimentato numerosi dubbi riguardo la coppia.

Le fan del divo di Daydreamer-Le ali del sogno sono molto agguerrite e non è raro che spuntano collage di servizi fotografici dove sono presenti i due. Tra i tanti commenti rivolti riguardo la vicenda, ne spuntano alcuni:

Finto gossip! Diletta Leotta e Can Yaman in Costa Amalfitana con i fotografi al seguito! Questo sì che è vero amore!

Quel giorno hanno fatto foto al poligono, al maneggio e al mare.

Come la prenderanno Can Yaman e Diletta Leotta all’insorgere di queste notizie? Vero amore o una mossa mediatica? Staremo a vedere.