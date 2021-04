Barbara D’Urso, la foto del passato condivisa sui social sorprende i fan

Nelle ultime ore la conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che sta facendo il giro del web. Il post in questione è una foto del passato scattata al mare e con la conduttrice che sfoggia un bellissimo abito premaman. I moltissimi followers, però, hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Nell’ultimo post pubblicato da Barbara D’Urso sulla sua pagina Instagram, è evidente come la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live sia in dolce attesa del suo secondogenito Emanuele. Nella foto, inoltre, si può osservare la conduttrice tenere la mano al suo primogenito Gianmauro.

Uno scatto amarcord in cui i moltissimi followers di Barbara hanno notato un dettaglio. Infatti, subito dopo la pubblicazione dello scatto, i fan della conduttrice si sono scatenati con complimenti e commenti positivi rivolti alla donna. In particolar modo, tra le tante parole rivolte a Barbara D’Urso, possiamo leggere:

Sei l’unica donna che più passa il tempo e più ringiovanisce.

É questo il pensiero di una fan, confermato poi da altri utenti i quali hanno cercato di ribadire lo stesso concetto.

Allo scatto condiviso Barbara D’Urso ha accompagnato una breve didascalia:

Gli amori della mia vita… uno nascosto nella pancia.

Barbara D’Urso, addio per sempre a Live-Non è la D’Urso?

Dopo la fine del programma della domenica sera Live-Non è la D’Urso, Barbara D’Urso è tornata nella lunga diretta della domenica pomeriggio con Domenica Live. Nel frattempo, però, circolano voci riguardo il fatto che potrebbe non essere confermato Live- Non è la D’Urso il prossimo autunno nei palinsesti Mediaset.

Inoltre, nonostante sia un personaggio di punta in casa Mediaset, la presentatrice Mediaset avrebbe dato la sua disposizione solamente per Pomeriggio 5. Riguardo il destino di Domenica Live, invece, circolerebbe il nome di Elisa Isoardi, al momento naufraga in Honduras per l’Isola dei Famosi.