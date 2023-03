Barbara D’Urso, lo sfogo social preoccupa tutti: cosa è successo alla conduttrice?

Barbara D’Urso non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Pomeriggio 5 è tornato ad occupare le pagine dei principali pagine di gossip per uno sfogo social che non è passato inosservato. Sulla sua pagina Instagram, infatti, la protagonista della commedia teatrale Taxi a due piazze ha rivelato ai suoi followers di essersi resa protagonista di un infortunio.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Vogliamo dirlo che ho la caviglia destra gonfissima? Sembra un pallone da calcio.

La conduttrice ha spiegato cosa è successo durante una storia su Instagram dove è apparsa insieme al suo insegnante di danza.

Nonostante sia stata molta la preoccupazione dei suoi followers per quanto successo, Barbara D’Urso ha rivelato di stare bene. La conduttrice di Pomeriggio 5, dunque, ha voluto tranquillizzare i suoi followers sottolineando che niente e nessuno potrà fermarla.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mai mollare, anche con la caviglia super gonfia.

Queste le parole dell’attrice teatrale Taxi a due piazze mentre il suo insegnate di danza le ha rivolto queste parole:

Continua a stare sul pezzo.

Barbara D’urso, dunque, non ha intenzione di fermarsi ed oggi entrerà nuovamente nelle vostre case con una nuova puntata di Pomeriggio 5.

Tutti coloro che la seguono sanno che Barbara D’Urso cerca sempre di trovare il lato positivo delle cose con le sue frasi motivazionale che ogni volta non passato inosservate. Qualche giorno fa, infatti, la conduttrice ha scritto sulla sua pagina Instagram queste parole: