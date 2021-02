La confessione inaspettata del noto cantante: “Ho tradito mia moglie con Barbara D’Urso”

Il noto cantante Memo Remigi in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Di Più Tv’ si mette a nudo raccontando tutta la sua vita. Nell’intervista rilasciata al settimanale è possibile trovare anche la sua confessione riguardo il lungo rapporto d’amore vissuto con la conduttrice Barbara D’Urso.

Proprio con la regina della tv, Memo Remigi tradì sua moglie Lucia Russo. Con Lucia Russo l’uomo era sposato dal 1966. La donna è venuta a mancare all’inizio del 2021. La storia d’amore tra il noto cantante e la conduttrice di Domenica Live durò ben 4 anni, nella seconda metà degli anni settanta. E questo rapporto d’amore ben presto portò alla convivenza.

E proprio in un’intervista al settimanale ‘Di Più Tv’ il noto cantante fa la sua confessione:

E continuando con la sua confessione Memo Remigi racconta:

La più celebre fu quella con Barbara d’Urso. Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983.

Nonostante il divorzio, però, come racconta Memo Remigi l’amore con la moglie Lucia non finì mai, tanto che dopo molto tempo si riconciliò con lei. Tuttavia, però, la loro storia è stata interrotta dalla scomparsa della donna avvenuta il 12 gennaio 2021, dopo una lunga malattia.

Ecco il ricordo di Memo Remigi rivolto alla moglie Lucia:

Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare.