Barbara d’Urso svela dove passerà le vacanze di Natale: “Mi mancava”

Con gli impegni in televisione momentaneamente conclusi, Barbara d’Urso ha deciso di concedersi qualche momento di relax in un posto a lei molto caro. La popolare conduttrice partenopea, padrona di casa di alcuni dei prodotti di punta Mediaset, ha scelto di approfittare del tempo libero a disposizione per partire in viaggio.

Barbara d’Urso: “cura” anti-stress

Destinazione? La sua amata Capalbio, località dove trascorre abitualmente le vacanze estive. Un periodo di stacco quantomeno salutare, utile ad allontanare i cattivi pensieri e le preoccupazioni.

Come una sirenetta

Anche nelle sue trasmissioni ha dedicato ampio spazio al Coronavirus e ai provvedimenti emanati dalle autorità governative per contrastarne la diffusione.

Distrarsi non potrà di certo che farle bene. La presentatrice ha aggiornato i fan sul luogo in cui trascorrerà questi giorni, sdraiata, come una sirenetta, sulla spiaggia di Capalbio, in Toscana, dove Carmelita possiede una delle sue strepitose case.

Il mare d’inverno

È completamente sola. Ama il mare d’inverno, del resto è nata in un posto marittimo, ha spiegato la napoletana ai follower, passeggiando sulla spiaggia. Dai teleschermi resterà lontana fino al 10 gennaio. Nel frattempo, si gode un po’ di meritato relax. Sui social ha augurato un sereno Natale ai seguaci, e ha ricordato loro quanto sia importante per lei spendere le Feste in compagnia dei figli, Emanuele e Giammauro, frutto della storia con Mauro Berardi.

Barbara d’Urso: beata quiete

In tanti smaniano dalla curiosità di scoprire se Barbara d’Urso abbia preparato dei manicaretti per la Vigilia di Natale, in quanto la conduttrice solitamente condivide con gli ammiratori qualche gustosissima ricetta. Per il momento vige il totale silenzio sul web, e pare proprio che il volto di Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso intenda assaporare a pieno il mare di Capalbio e un po’ di beata quiete, lontana dai riflettori.