Barbara d’Urso svela il cachet degli ospiti invitati nel suo programma

Barbara d’Urso quanto paga i suoi ospiti? La conduttrice napoletana riceve ad ogni show una sfilza di personaggi pubblici ed è, dunque, lecito chiedersi se ricevano un cachet, o, per meglio dire, un gettone di presenza. A un commento di un utente postato su Twitter la padrona di casa di Live – Non è la d’Urso e Pomeriggio 5 ha risposto, soddisfacendo quindi la curiosità dei suoi numerosi telespettatori.

Barbara d’Urso: fiuto per le storie

Una delle qualità principali di Barbara d’Urso consiste nella sua capacità di riuscire a capire quali storie possano funzionare sul piccolo schermo. Costantemente sa catturare l’attenzione del grande pubblico, invitando nei suoi salottini i nomi più chiacchierati e in vista del momento.

Replica alle allusioni

A tal proposito, su Twitter, dei detrattori hanno scritto dei commenti in tono sarcastico circa i compensi percepiti dagli accolti in studio dal popolare volto Mediaset. Tuttavia, in questa circostanza Carmelita non se ne è stata a guardare. Ma, al contrario, ha replicato rapidamente ad allusioni simili concedendo ai propri followers uno scoop in merito alla faccenda.

Difatti, Barbara d’Urso ha confidato di poter vantare una nutrita gamma di ospiti poiché le celebrità che partecipano a Pomeriggio 5 o Live non è la d’Urso accettano l’invito per amicizia o in modo totalmente gratuito.

Rete di conoscenze

La napoletana è stata molto chiara a riguardo: in tanti accolgono la proposta di mostrarsi davanti alle telecamere gratuitamente o quasi solo per amicizia. Conta su una rete di conoscenze particolarmente ampia perché ha un sacco di anni. “Per fortuna…”, si è infine lasciata sfuggire.

Barbara d’Urso: estesa cerchia di contatti

Non solamente, dunque, Barbara d’Urso ha voluto rendere noto ai seguaci un aspetto inedito inerente ai suoi ospiti ma ha colto l’occasione pure per fare dell’ironia sulla sua età, che le dà la possibilità di avere una estesa cerchia di contatti.