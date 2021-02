Barbara D’Urso, un nuovo amore nella sua vita? La conduttrice rompe il silenzio

La regina di Live-Non è la D’Urso, Barbara D’Urso, ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo la sua vita privata. Oggi, però, la donna si ritrova al centro del gossip per la presenza di un nuovo amore nella sua vita. Infatti, stando a voci di corridoio, la conduttrice Mediaset sarebbe legata ad un uomo da un paio di mesi. Scopriamo insieme chi è il fortunato.

Sicuramente Barbara D’Urso è uno dei personaggi più amati del panorama della tv italiana. E la sua vita privata è oggetto dei molti paparazzi che fanno di tutto per avere delle informazioni a riguardo. Oggi, però, la conduttrice si ritrova al centro del gossip. Un uomo, infatti, ha fatto breccia nel suo cuore.

Stando a quanto stabilito da il ‘Giornalettismo’ diretto da Gabriele Parpiglia, la D’Urso, da un paio di mesi, sarebbe legata ad uomo. Ma chi è l’uomo che avrebbe rubato il cuore della conduttrice? Scopriamolo insieme.

Stando al giornale diretto da Gabriele Parpiglia, l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della regina di Live-Non è la D’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live porta il nome di Francesco Zangrillo, di professione assicuratore. Sembrerebbe che i due abbiano anche passato le vacanze di Natale insieme, nella casa di Capalbio della conduttrice.

Tuttavia, Barbara D’Urso non ha né confermato né smentito la notizia. Ha rivolto, durante la messa in onda di Pomeriggio 5, un messaggio ai paparazzi. Sono queste le parole con cui la conduttrice si rivolge a loro:

Lo dico a tutti i paparazzi che stanno sotto casa mia ogni sera, non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c’è niente da fotografare.

Dunque, stando alle parole di Barbara D’Urso, non ci sarebbe nessun nuovo amore nella sua vita. Verità oppure frasi dette per non alimentare il gossip riguardo la sua vita privata? Staremo a vedere.