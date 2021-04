La coppia è rientrata in Italia e attualmente si trova in quarantena

La loro decisione di atterrare alle Maldive per godersi qualche giorno di relax ha fatto parecchio discutere. Molte, infatti, sono state le critiche per Belen e Antonino i quali hanno deciso di staccare la spina dalla vita di città e godersi il totale relax nel paradiso terrestre delle Maldive. Oggi, la coppia è tornata in Italia e attualmente si trova in isolamento fiduciario.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono rientrati in Italia dopo aver trascorso una vacanza da sogno alle Maldive. La showgirl argentina e il compagno hair-stylist qualche giorno fa sono atterrati nell’Oceano Indiano. Qui Belen Rodriguez, approfittando del servizio fotografico della sua nuova linea di costumi da bagno, ha anche trascorso una vacanza super.

Per la coppia Belen e Antonino, però, la vacanza è ormai finita e i due sono da poco tornati in Italia. Sbirciando il loro profilo Instagram, si può notare che i due stanno rispettando l’isolamento fiduciario dopo la loro vacanza da sogno alle Maldive. L’annuncio è stato fatto dalla stessa Belen tramite Instagram stories.

Oltre a ciò, la showgirl argentina ha dichiarato che il loro isolamento terminerà tra 11 giorni. Dunque, sembra proprio che la coppia stia agendo secondo le regole. Nel frattempo, Belen e Antonino immortalano i loro momenti di quarantena sui loro profili Instagram.

In alcune storie di Antonino Spinalbese, infatti, si può osservare Belen mentre legge un libro e beve il suo amato matè. Oltre a ciò, la showgirl spiega i suoi moltissimi followers i numerosi benefici della bevanda. Ma anche Belen non perde occasione per immortalare i suoi momenti di quarantena insieme al suo compagno.

Infatti, in alcune storie condivise dalla showgirl argentina, possiamo vedere Antonino in fase di risveglio, mentre Belen ironizza sui giorni di isolamento da trascorrere insieme al compagno con queste parole: