Belen Rodriguez ospite a Canzone Segreta, ecco la cifra che ha ricevuto per la sua partecipazione

Belen Rodriguez è stata ospite a Canzone Segreta, il celebre programma in onda su Rai 1. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, la modella argentina avrebbe ricevuto una cifra da record per aver partecipato al reality show condotto da Serena Rossi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il celebre programma in onda su Rai 1 e condotto da Serena Rossi sta ottenendo molto successo. Nel corso dell’ultimo periodo gli ascolti sono saliti straordinariamente arrivando circa al 17% di share. Nel quarta puntata del reality show ci sono stati alcuni ospiti tra cui Belen Rodriguez, la celebre modella argentina.

La bellissima modella argentina sembra che si sia fatta pagare decisamente bene dalla Rai per la sua ospitata a Canzone Segreta. Da quanto si può comprendere dal resoconto di Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, l’ex moglie di Stefano De Martino sembra aver ricevuto una cifra da capogiro. Addirittura lo stesso giornalista ha parlato di una somma di denaro da record.

D’altronde il settimane “Oggi” non è l’unico giornale ad aver parlato dello cachet decisamente fuori mercato. Infatti anche su BlogTivvu.com si è parlato dello stesso gossip. Si tratta di un compenso astronomico riguardo al quale la stessa Rai ha preferito non dare dettagli. Dunque, il compenso dato alla modella non è stato rivelato.

Nel frattempo, Belen Rodriguez è in dolce attesa di una bambina, frutto d’amore della sua storia con Antonino Spinalbese. Da quanto traspare dalle sue Instagram Stories la sua gravidanza sembra procedere a gonfie vele e la secondogenita dovrebbe nascere tra pochissimo.

Inoltre, sua sorella Cecilia Rodriguez e l’ex ciclista Ignazio Moser hanno rimandato le loro nozze a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. Anche la gravidanza di Belen si sarebbe messa in primo piano modificando un po’ i piani della coppia. Tuttavia, i fan della modella sono impazienti di vedere la bellissima secondogenita che dovrò nascere tra non molto.