Il pancino di Belen Rodriguez al sesto mese di gravidanza

Belen Rodriguez è in dolce attesa per la seconda volta. Ancora pochi mesi e la bella showgirl argentina darà alla luce Luna Marie, questo è il nome scelto per la sorellina del piccolo Santiago. Nel frattempo, Belen Rodriguez si gode la sua seconda gravidanza insieme al compagno Antonino Spinalbese. I due, infatti, hanno trascoso un weekend all’insegna del relax in una villa con piscina.

Molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram, Belen Rodriguez non perde mai occasione per condividere momenti di vita quotidiana e lavorativi. Questa volta, è stata protagonista di alcuni scatti fatti in bikini in cui mostra il suo pancino in crescita.

Entrata ormai al sesto mese di gravidanza, la conduttrice di Tu Si Que Vales si gode la sua seconda dolce attesa insieme al compagno Antonino Spinalbese all’insegna del relax. I due, infatti, hanno deciso di trascorrere un romantico e rilassante weekend in una villa con piscina. E proprio durante la mini vacanza, la modella ha deciso di condividere gli scatti in cui ha posato in bikini e mostrando il suo pancino.

Inoltre, Belen ha condiviso anche delle Instagram Stories in cui protagonista è il compagno Antonino Spinalbese che descrive la showgirl con una serie di aggettivi. Queste sono state le parole dell’hairstylist:

Non sei pesante, sei particolare.

Alla lista, però, se ne aggiungono altri:

Sei intelligente, entusiasmante, mistica, stravagante, sensuale, esuberante.

Oltre alla serie di aggettivi, Belen Rodriguez chiede inoltre al suo compagno di elencare anche i suoi difetti. Non è tardata ad arrivare la lista dell’hairstylist: