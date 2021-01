Belen Rodriguez incinta? La reazione di Stefano De Martino

Non si fa altro che parlare di lei, ma Belen Rodriguez è incinta sì o no? Se al momento l’argentina ha deciso di non dare spiegazioni, qualche giornale inizia a riportare indiscrezioni in merito alla reazione dell’ex marito Stefano De Martino.

Proprio lo stesso giornale che la showgirl argentina ha smentito pubblicamente ieri sera. Sulla copertina di Oggi è riportato, tra virgolette, questo paragrafo:

“Sono felicissima, non desidero altro. Ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”.

Belen Rodriguez ha smentito di aver rilasciato interviste e di aver pronunciato quelle parole. Nello stesso giornale però, sarebbe contenuta anche la presunta reazione dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Nel settimanale si può leggere di come il ballerino non abbia per niente preso bene la notizia dell’arrivo di un presunto fratellino per Santiago e che sia molto arrabbiato con la showgirl.

Ma sarà da considerarsi un fake anche quanto riportato su Stefano De Martino? Anche il conduttore di Made in Sud non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, anzi, come sempre cerca di tutelare al massimo la sua privacy.

Resta ancora da capire se A) la showgirl sia davvero incinta della nuova fiamma Antonino Spinalbese e B) semmai fosse vero, come ha reagito l’ex marito con il quale ormai non c’è più speranza di recupero?

La donna, stando ai calcoli, se fosse vero, dovrebbe essere già al quarto mese di gravidanza e a giocare un ruolo speciale su questa maternità sarebbe stato il secondo semilockdown avvenuto in Lombardia nei primi mesi autunnali.

Il desiderio di maternità di Belen non è mai stato tenuto nascosto, ma davvero la donna si è sentita di fare il grande passo con un ragazzo molto più giovane di lei e agli inizi della loro relazione? Chi può dirlo, non ci resta che attendere.