Belen Rodriguez contro gli haters: ecco cosa è successo

Sta vivendo un momento magico la showgirl argentina Belen Rodriguez che tra pochi mesi darà alla luce la piccola Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese. La coppia è più unita che mai e spesso, sui social, non manca occasione in cui i due si mostrano innamoratissimi. Sono molti i fan che ogni giorno sostengono la coppia. Tuttavia, però, i due devono fare i conti anche con gli haters.

Nelle ultime ore la conduttrice di Tu Si Que Vales si ritrova al centro del gossip per aver replicato alle critiche di alcuni haters. Sappiamo infatti come Belen Rodriguez è molto attiva sui social dove può vantare quasi 10 milioni di followers.

La showgirl argentina non perde occasione per condividere con i suoi fan momenti di vita lavorativa e quotidiana, come anche le sue grandi passioni. Oltre ai tantissimi complimenti e reazioni positive che l’ex moglie di Stefano De Martino riceve sotto i suoi post, non possono mancare, purtroppo, i commenti degli haters.

Belen Rodriguez, la replica agli haters

É di queste ultime ore la notizia della condivisione di un post da parte di Belen Rodriguez rivolto a tutti i suoi haters. Questi, infatti, non perdono occasione per inviare alla modella critiche e commenti negativi. In particolar modo, un post che ritrae la showgirl insieme al compagno Antonino Spinalbese ha fatto tanto discutere gli haters di Belen.

Dopo aver sempre evitato le reazioni negative di questi ultimi, ora Belen non ci sta più e in un lungo post si è sfogata contro i suoi haters. Sono queste le parole con cui Belen si è espressa a riguardo:

Giusto per fare il punto della situazione, va un po’ di moda replicare su questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram, che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters.

Inoltre, Belen spiega la motivazione del suo lungo sfogo: