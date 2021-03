Lei è una delle artiste più amate del panorama della musica italiana. Reduce della sua esperienza al Festival di Sanremo 2021, Elodie è ormai inarrestabile e il suo successo aumenta enormemente. Tuttavia, però, la nota cantante è finita nel mirino degli haters che l’hanno fortemente criticata per un provino fatto per X-Factor all’età di 18 anni.

È stata una delle protagoniste indiscusse della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Grazie al suo immenso talento e alla sua straordinaria bellezza, Elodie ha trionfato sul palco dell’Ariston e ha conquistato tutti i telespettatori del piccolo schermo. Oggi, però, la nota cantante si ritrova al centro di alcune polemiche per un provino fatto per il talent show X-Factor quando aveva solamente 18 anni.

È spuntato, infatti, sul web un video di un provino fatto da Elodie per accedere ad X-Factor. Il video in questione ha provocato tantissimi commenti negativi da parte degli haters. Questi, infatti, hanno criticato fortemente la nota cantante, additandola con appellativi poco carini.

Infatti, c’è chi la cita come ‘piccola trans’ oppure chi sostiene che già a quell’età Elodie fosse ricorsa alla chirurgia plastica. La nota cantante, però, non ci sta e risponde a tutti coloro che l’hanno offesa in maniera pesante. Dunque, non è tardata ad arrivare la risposta dell’artista agli haters:

Ci stanno un sacco di str***i frustrati, a commentare il video di una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinita”. “Non sono trans, ma non credo che sia un’offesa… è un’offesa, è brutto. Non mi sono rifatta, eppure se fosse… i c***i vostri?

Ovviamente, accanto a tutti quelli che l’hanno criticata in maniera pesante non sono mancati colori che hanno difeso l’artista italiana. Oggi Elodie è una delle cantanti che predominano la scena del panorama della musica italiana e vive la sua vita felice accanto al suo compagno, il rapper Marracash. La sua partecipazione a Sanremo è stata accolta con entusiasmo dal pubblico che è rimasto incantato dalla sua bellezza e dalla sua bravura.