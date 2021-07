Belen Rodriguez, il messaggio di Fabrizio Corona dopo la nascita di Luna Marì

Finalmente Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno conosciuto la loro Luna Marì. Come condiviso dalla showgirl argentina, la piccola è nata nella tarda mattinata di lunedì ed ha portato gioia in famiglia. Molti sono stati coloro che si sono congratulati con Belen per la nascita di Luna. Tra questi, Fabrizio Corona ha condiviso sui social un messaggio per la showgirl argentina e il suo compagno.

Belen Rodriguez mamma bis. Nella tarda mattinata di lunedì la showgirl argentina ha dato alla luce Luna Marì. Dopo aver dato notizia del lieto evento tramite i social, i moltissimi fan della coppia hanno inondato la pagina social della showgirl facendole gli auguri e congratulandosi con lei.

Tra i tanti utenti che hanno rivolto gli auguri alla showgirl argentina c’è stato anche Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha condiviso una storia su Instagram in cui ha inviato un messaggio di auguri a Belen e ad Antonino. Queste sono state le sue parole:

Auguri Gorda. Benvenuta Luna.

Nel post in questione, Fabrizio Corona ha taggato non solo Belen Rodriguez ma anche il suo compagno e papà di Luna Marì, Antonino Spinalbese. Ricordiamo che Gorda è l’appellativo spagnolo con cui l’ex re dei paparazzi chiama Belen.

Belen Rodriguez e la nascita di Luna marì: “Siamo di una felicità indescrivibile”

Dopo aver dato alla luce la piccola, sui social sono apparse le prime foto di Luna Marì insieme a mamma Belen. Come dichiarato anche dalla showgirl argentina, Luna marì è nata tramite parto naturale e pesa 2,9 kg.

Queste sono state le parole con cui Belen ha accompagnato i primi scatti della piccola sui social:

Siamo di una felicità indescrivibile.

Belen Rodriguez è già mamma di Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Come da lei stessa dichiarato, il nome Luna è stato scelto dalla showgirl argentina in riferimento alla brillantezza e alla luce che da ora in poi la bimba potrà emanare.