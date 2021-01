Belen Rodriguez incinta? Arriva la conferma del compagno Antonino Spinalbese

Ormai sembrano non esserci più dubbi. Sembra proprio che Belen Rodriguez sia incinta per davvero. Da settimane ormai si vocifera di una presunta gravidanza della showgirl argentina che fino ad ora non ha confermato né smentito la notizia. E tra i tanti indizi che sembrano confermare la dolce attesa di Belen, ce n’è uno che non lascia alcun dubbio.

Dopo l’addio definitivo al ballerino Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità accanto al compagno hairstylist Antonino Spinalbese. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e i due sono più innamorati che mai tanto da decidere di mettere su famiglia.

Stando a quanto dichiarato da ‘Giornalettismo’, il 25enne hairstylist si sarebbe licenziato dal negozio della catena Aldo Coppola a Milano dove lavorava prima di iniziare la relazione con Belen e avrebbe salutato i colleghi esprimendo la sua gioia di diventare padre.

Se tutto ciò fosse vero e venisse quindi confermato, sarebbe questo l’ennesima conferma della seconda gravidanza di Belen Rodriguez, anche se i due non hai mai né confermato né smentito la notizia.

La gravidanza di Belen Rodriguez e la reazione di Stefano De Martino

Ma come avrà preso la notizia l’ex marito della showgirl argentina Stefano De Martino? Voci di corridoio hanno affermato che l’ex ballerino e conduttore del programma Stasera tutto è possibile abbia storto il naso di fronte alla notizia della gravidanza dell’ex moglie. Infatti, De Martino riterrebbe che la nuova coppia abbia bruciato le tappe troppo velocemente. Nonostante tutto, comunque, la showgirl si gode storia d’amore con il suo compagno e il frutto del loro amore dal momento che tutti gli indizi sembrano portare alla conferma di ciò.