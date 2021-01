Belen Rodriguez incinta? Le ultime foto non lasciano dubbi

Belen Rodriguez incinta per davvero. Da settimane ormai si vocifera una presunta gravidanza della showgirl che oggi ha ritrovato la serenità accanto al compagno hairstylist Antonio Spinalbese. Anche se non è ancora arrivata conferma dai diretti interessanti sono stati tanti gli indizi a conferma della seconda gravidanza della showgirl.

Ed oggi, dopo molti rumors, sembra arrivare la tanto attesa conferma. Infatti, stando alle foto pubblicate dal settimanale ‘Diva e Donna’, sembra che Belen Rodriguez sia davvero incinta. A dimostrazione di ciò il look casual con abiti larghi che prendono ora il posto di abiti succinti e sobri.

Nonostante le foto pubblicate dal giornale, sono molte le voci che sembrano confermare la gravidanza della showgirl. Fonti vicine alla coppia, infatti, avrebbero dichiarato che la showgirl abbia appena superato il terzo mese di gravidanza.

Riguardo invece le foto pubblicate dal settimanale ‘Diva e Donna’, il giornale ha sorpreso Belen in giro per Milano. Possiamo osservare che la showgirl indossa abiti molto larghi, probabilmente per nascondere le sue forme morbide. Inoltre, come dichiarato dallo stesso giornale, più volte la showgirl avrebbe messo la mano sul pancino, tipico e classico gesto di chi si trova in dolce attesa. E per proteggere questo segreto la showgirl avrebbe rallentato anche gli impegni lavorativi.

Infatti, oltre che essere presente nel panorama della tv italiana, la bella argentina lavora anche come modella, testimonial ed influencer. Oggi, però, Belen avrebbe rallentato gli impegni lavorativi per concentrarsi di più sulla sua vita privata e sulla sua storia d’amore.

Dunque, nonostante non arrivi la conferma da parte dei diretti interessati, tutti gli indizi raccolti sembrano confermare la seconda gravidanza di Belen Rodriguez. Molto probabilmente la coppia preferisce aspettare ancora un po’ prima di annunciare pubblicamente la dolce notizia. Come avrà preso la notizia l’ex marito della showgirl Stefano De Martino?