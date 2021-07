Belen Rodriguez lancia i nuovi cappotti over: è polemica sui costi

Belen Rodriguez ha lanciato una nuova linea di cappotti over insieme ai suoi due fratelli, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Si tratta di cappotti del brand Hinnominate e, come svelato dalla stessa showgirl, sin dall’inizio del lancio sul mercato la linea si è rivelata un vero e proprio successo. Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardanti il nuovo progetto della showgirl argentina.

Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno lanciato una nuova collezione di cappotti e tute over, appartenenti al brand Hinnominate. Come ha svelato anche la stessa Belen Rodriguez, il lancio sul mercato della nuova linea di abiti si è rivelato sin dall’inizio un vero e proprio successo.

Subito, infatti, il sito del brand è andato in crash a causa dei troppi accessi al suo interno. Inoltre, moltissimi sono coloro che si sono dimostrati soddisfatti di questo nuovo progetto soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo che ha convinto i moltissimi fan della showgirl argentina.

Ricordiamo che il brand Hinnominate è caratterizzato da outfit per lo più sportivi con costi più o meno accessibili a tutti. I costi dei capi, infatti, variano dai 15 ai 90 euro. Per quanto riguarda i cappotti, invece, questi capi hanno un valore che si aggira intorno ai 279 euro.

Belen Rodriguez ha presentato il nuovo marchio sui social e lei stessa ha dichiarato che si tratta di un progetto nato dall’amore. Infatti, sui social la showgirl argentina ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono insieme ai suoi due fratelli insieme ai quali indossa capi del brand Hinnominate.

Nonostante il lancio di tale linea si sia rivelato sin dall’inizio un vero e proprio successo, questa non è la prima collaborazione per Belen Rodriguez nell’ambito della moda. Ricordiamo, infatti, la collaborazione insieme alla sorella Cecilia per quanto riguarda la linea di bikini Me Fui. Inoltre, in occasione della nascita della piccola Luna Marì, la showgirl argentina ha collaborato con Original Marines creando una collezione per neonati.