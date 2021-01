Belen Rodriguez posta questa foto sui social ma i fan notano un dettaglio e la showgirl finisce nella bufera

Sui social network Belen Rodriguez ha condiviso una fotografia ritraente delle gambe sensuali e dei tacchi a spillo vertiginosi. Tuttavia, il popolo della rete, notoriamente molto attento ai dettagli, ha notato un chiaro particolare. Ebbene, alcuni mesi prima una celebre influencer aveva postato la medesima immagine, nonostante la bellissima showgirl sudamericana lasci intendere ben altro nel suo messaggio.

Belen Rodriguez: gaffe sui social media

Belen Rodriguez ha commesso una gaffe piuttosto clamorosa sui social media: a corredo di uno scatto raffigurante delle sensuali gambe in tacchi a spillo ha scritto: “Sulle mie scarpe”. Nella didascalia ha lasciato pensare che quella nell’immagine fosse proprio lei. E invece no. Le apparenze ingannano.

Valentina Vignali segnala il “furto”

In un lasso di tempo assai breve, gli ammiratori della presentatrice di Tu Si Que Vales hanno notato come la foto fosse già stata caricata in rete nel mese di aprile del 2020 da Mava Zaboshta, influencer russa. A segnalarlo per prima è stata la giocatrice di basket Valentina Vignali, che tra i commenti in calce al post ha taggato la Zaboshta, colei che originariamente ha mostrato la foto.

Se ve lo foste dimenticati, Valentina Vignali ha all’attivo una parentesi rilevante in televisione. Difatti, è stata concorrente dell’ultimo Grande Fratello Nip trasmesso da Canale 5. Tra i vari inquilini della sedicesima edizione, c’era pure la sportiva, nota anche per la storia d’amore (finita) assieme al collega Stefano Laudoni.

Utenti indignati

A lei si sono uniti parecchi utenti indignati per il fatto che Belenita avesse commesso un “furto”. L’ex moglie di Stefano De Martino risponderà alle critiche?

Belen Rodriguez: inseparabile da Antonino Spinalbanese

Fino a questo momento pare che l’argentina abbia deciso di non concedere alcuna replica né abbia tolto il post incriminato. Sulla vicenda si attendono ulteriori sviluppi. Nel mentre, tornata dalle vacanze in Trentino, la Rodriguez è inseparabile dalla dolce metà, Antonino Spinalbanese, ormai ufficialmente presentato ai followers.