Nel corso delle ultime ore Belen Rodriguez ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta sui social. Dopo qualche settimana in cui si era recata dal parrucchiere optando per un frangia sbarazzina, la showgirl ha deciso di nuovo di cambiare look. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo i numerosi rumors circa la separazione con Antonino Spinalbese e un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen Rodruguez finisce di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la modella protagonista di un gossip è stata un nuovo cambio look. Cosa avrà inspirato la showgirl a optare per un nuovo taglio di capelli?

Senza alcuna ombra di dubbio Belen Rodriguez è uno dei personaggi più amati all’interno del mondo dello spettacolo. Nel corso delle ultime settimane la modella argentina si è recata più volte dal parrucchiere per modificare il suo taglio di capelli.

Questa volta l’ex moglie di Stefano De Martino ha deciso di alleggerire la sua chioma la quale appare più luminosa e con delle sfumature caramello. Tuttavia, circa due settimane fa la modella si era mostrata sui social con una frangia sbarazzina. Probabilmente, non essendo convinta, questa volta ha deciso di darci un taglio.

Inutile dire che una donna, quando cambia look in continuazione è perché potrebbe davvero rivoluzionare la sua vita. A che cosa deve Belen questi continui cambi look? A seguito della separazione con Antonino Spinalbese, la showgirl potrebbe aver trovato un nuovo amore ma preferisce rimanere in silenzio.

Oppure, un’altra ipotesi potrebbe essere quella di un vecchio amore, in particolare Stefano De Martino. Ormai da tempo sui social circolano numerosi pettegolezzi circa un ritorno di fiamma tra i due ma non è arrivata nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Cosa si cela dietro i gesti di Belen? Non ci resta che scoprirlo!