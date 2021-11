Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Bella Hadid che ha lasciato il mondo del web senza parole. La modella di grande fama internazionale si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social rivelando che soffre di depressione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Bella Hadid è una delle modelle più richieste al livello internazionale. La ragazza ha solo 25 anni e già ha moltissima fama nel campo della moda. Di recente la ragazza si è mostrata in lacrime a tutti suoi fan spiegando di soffrire di depressione e disturbi d’ansia. Ecco i dettagli

Bella Hadid sta affrontando un momento molto difficile della sua vita. A dichiararlo è stata lei stessa diffondendo alcune foto sui social le quali la ritraggono in lacrime. In questo modo la sorella di Gigi Hadid ha iniziato il suo racconto:

A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe… con i loro alti e bassi. Ma c’è sempre la luce alla fine del tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto. C’è sempre spazio per ricominciare, ma per me è sempre stato bello sapere che anche se sono passati pochi giorni, settimane o mesi, migliora, in qualche modo, anche per un momento.





Con il suo gesto, la modella 25enne è diventata un esempio per tutte quelle persone che soffrono dei suoi stessi problemi, depressione e disturbi d’ansia, e non hanno il coraggio di affrontarli. Queste le sue parole:

Mi ci è voluto molto tempo per capirlo nella mia mente, ma ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, imparerai a gestire il dolore

Che è tutto ciò che puoi chiedere a te stesso. Grazie per avermi visto e grazie per avermi ascoltato. Vi voglio bene

Alla luce della sua sofferenza, numerosi sono stati i messaggi ricevuti dalla modella da parte di tutti i suoi fan. Amici e colleghi hanno ringraziato la ragazza di aver reso pubblico il suo percorso con la malattia, mostrandole solidarietà.

La sorella di Bella Hadid: la denuncia contro Zayn Malik

Nel frattempo, anche per la sorella Gigi Hadid questo non sembra essere uno dei migliori periodi. Infatti nei giorni scorsi la modella ha fatto emettere un ordine restrittivo nei confronti del suo ex compagno Zayn Malik, con il quale ha avuto una bellissima bambina. Il cantante avrebbe maltrattato la sua ex compagna la quale ha deciso di denunciare l’accaduto.