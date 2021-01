Benedetta Rossi scorda il decimo anniversario: la reazione del marito

Partita con un vlog, Benedetta Rossi è ormai celebre anche in televisione, grazie alle trasmissioni che la vedono coinvolta. La smisurata passione per la cucina l’ha ereditata dalla madre ma, soprattutto, dalla nonna.

Benedetta Rossi: fama inaspettata

Tra i fornelli ha cominciato ad aggirarsi nei panni di cameriera e aiuto cuoco, così da mantenersi gli studi. In seguito, ha lavorato presso l’agriturismo di famiglia. Sposatasi con Marco, spinta probabilmente anche dal senso di ammirazione nutrito verso i genitori, ha aperto, insieme alla dolce metà, un agriturismo, sempre nelle Marche. Ma la vera fama è giunta per lei in modo totalmente inaspettato: volendo condividere con gli utenti il suo mondo, ha deciso di inaugurare un canale Youtube.

Fatto in casa con Benedetta

Oltre ogni più rosea previsione della donna, consegue un clamoroso successo. La sua spontaneità e semplicità la rendono una figura amichevole per chi la segue. Non risponde al cliché della diva e ciò le vale l’affetto delle mamme. Nel 2016 ha, fra l’altro, pubblicato un libro di ricette, Fatto in casa con Benedetta. Già, come l’omonimo canale YouTube.

Attraverso il buon uso di internet Benedetta Rossi ha potuto contare su un pubblico in costante crescita, che le ha consentito di toccare numeri inimmaginabili, specialmente sui social. Difatti, la sua pagina Instagram vanta oltre 3 milioni e 600 mila seguaci.

Vuoto di memoria

Proprio su IG ha rivelato un fatto quantomeno curioso. Lo scorso 12 gennaio celebrava i 10 anni del suo canale YouTube, un traguardo importante, se solo lei se lo fosse ricordato! A rinfrescarle la memoria ci ha pensato l’intervento di una fan.

Benedetta Rossi: il marito la “sgrida”!

Marco, suo marito, che aiuta spesso Benedetta nei suoi video, facendole pure da cameraman, ci ironizza su. Alla dolce metà ha chiesto se fosse possibile scordarsi una simile ricorrenza. Se si fosse resa conto di quanto capitato e della gravità. In una relazione felice, l’ironia è un ingrediente essenziale!