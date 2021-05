Brooke Shields racconta la sua brutta disavventura: “Ho temuto la paralisi”

Brooke Shields poco tempo fa ha raccontato sui social la brutta disavventura che l’ha vista protagonista. L’attrice di Laguna Blu, di 55 anni, è stata vittima di una brutta caduta avvenuta in palestra che ha determinato la rottura del femore. Oggi la nota attrice si sta pian piano riprendendo ma ha passato dei giorni davvero terribili in cui ha temuto per la sua vita.

L’attrice 55enne di Laguna Blu, Brooke Shields ha raccontato la sua esperienza dopo una terribile caduta che si è verificata in palestra. Stando alle parole dell’attrice, infatti, il terribile incidente le ha provocato la rottura del femore. Dopo alcuni interventi chirurgici, l’attrice si sta pian piano riprendendo, nonostante gli ostacoli incontrati durante il processo di guarigione.

Ha deciso di raccontare la sua brutta disavventura sulla sua pagina Instagram in cui ha aggiornato le sue condizioni di salute con queste parole:

Comincio a riprendermi. Qualunque sia la tua sfida, fai una scelta positiva, per te stesso, per andare avanti.

Alcune delle operazioni a cui l’attrice è stata sottoposta, sono derivate dal fatto che, ad un certo momento della sua convalescenza, l’attrice ha sviluppato un’infezione. Tutto ciò l’ha costretta, dunque, a nuovi interventi oltre che a tre trasfusioni di sangue. Queste le parole del ricordo di quel terribile momento:

Il dolore era insopportabile…

Brooke Shields, il racconto della brutta disavventura

Stando al suo racconto, Brooke Sheilds ha subìto un terribile incidente in palestra in cui è caduta da una balance board. Lo spiacevole episodio le ha provocato la rottura del femore. Queste sono state le parole della nota attrice:

Ho subito due interventi chirurgici molto dolorosi per inserire una placca metallica in modo da riposizionare in maniera corretta l’osso. Più avanti ho capito che il recupero completo dipendeva da me e dalla mia forza di volontà.

Nonostante il brutto periodo trascorso, però, l’attrice si sta pian piano rimettendo e mostra giorno dopo giorno i suoi miglioramenti.