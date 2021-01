Brutta avventura per Elisabetta Gregoraci a Dubai: la showgirl mostra la ferita nelle stories

Con un po’ di sana ironia, anche piccole disavventure risultano assai meno spiacevoli! Elisabetta Gregoraci, lontana dal Grande Fratello Vip 5, per raggiungere Dubai con il figlio Nathan Falco, ha subito un lieve infortunio. E non ha perso occasione per condividere quanto accaduto sui social network, con gli inseparabili e calorosi follower.

Elisabetta Gregoraci: calde giornate

Elisabetta Gregoraci ha deciso di ritagliarsi del tempo unicamente per il figlio, insieme a cui ha preso il volo. Destinazione Emirati Arabi. Lì le regole anti Coronavirus sono meno restrittive e così i due si stanno godendo delle assolate giornate estive, mentre qui da noi, in Italia, è pieno inverno.

La replica ai detrattori

Come ha spiegato sulla sua pagina, a chi la assillava con le domande, la sua residenza è in quel di Montecarlo e, pertanto, ha avuto modo di mettersi in viaggio. Se per spostarsi dai nostri confini devono obbligatoriamente sussistere ragioni di lavoro o particolari necessità, il Principato di Monaco è assai più permissivo in tal senso.

L’esperienza a Dubai filava liscia come l’olio. Mamma e figlio parevano felici, spensierati, e lo sono tuttora. Certo che sarebbe stato di gran lunga meglio evitare la recente esperienza!

Sotto sopra

In una storia pubblicata su IG vediamo Elisabetta Gregoraci mostrare dei segni sulla mano e, in un’altra, fare la verticale appoggiata ad un albero. Tolto il fisico scolpito della showgirl in risalto c’è un messaggio. In modo ironico Elisabetta si è definita sotto sopra (con tanto di emoji a sottolinearlo). Per via della posa immortalata in foto si è fatta male.

Elisabetta Gregoraci non perde il sorriso

All’arrivo del medico, ecco la diagnosi: abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari taglietti sulla schiena. Il messaggio si conclude con un augurio di Buona Epifania ai fan. L’incidente occorso le ha provocato dolore, ma non levato il sorriso!