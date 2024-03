Brutta notizia per Angelina Mango: ad un mese dalla vincita di Sanremo arriva la delusione più grande

La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024 non poteva che spopolare, sugli stream nelle maggiori piattaforme di ascolto e, chiaramente, anche alla radio. ‘La Noia’ di Angelina Mango, infatti, è entrata ormai a far parte dei tormentoni che fanno e faranno da colonna sonora alla prossima stagione, a video, reel di Instagram e parodie di ogni genere.

Già durante le prime serate di Sanremo si stava stagliando all’orizzonte un successone che avrebbe senza dubbio scalzato tutti e che ci avrebbe accompagnati per tutto l’anno. Tra le canzoni partecipanti a Sanremo 2024 che avevano da subito acchiappato il pubblico c’era ‘Tuta Gold’ di Mahmood, ‘Casa Mia’ di Ghali, ‘Vai!’ di Alfa, ‘I pe me, tu pe te’ di Geolier.

Le mosse irresistibili di Mahmood, il messaggio potente di Ghali, il ritmo di Alfa e il rap partenopeo di Geolier erano da subito apparsi possibili protagonisti di questo “anno musicale” italiano. Ma la più trasmessa in radio, la regina della radio è Annalisa con ‘Sinceramente’, la canzone con cui Annalisa ha raggiunto la terza posizione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Questa settimana, Annalisa vince, seguita da “La noia” di Angelina Mango, in testa, però, la scorsa settimana. Non potevamo aspettarci diversamente dal brano della cantante di “Bellissima” e “Mon Amour”. La canzone uptempo, ricca di accattivanti hook, risulta un brano potente e ideale per le stazioni radio. Questo conferma le intuizioni di Amadeus e il notevole successo numerico della canzone, al terzo posto tra le più ascoltate, preceduta solo da Mahmood e Geolier, per un totale di 28 milioni di ascolti.

La classifica è ancora una volta dominata, quasi interamente, dalle canzoni e dagli artisti che si sono esibiti sul palco di Sanremo poche settimane fa. Infatti, otto delle prime dieci posizioni sono occupate da brani sanremesi.

Come dimenticare, invece, una hit annunciata come ‘Un ragazzo, una ragazza’. La canzone dei Kolors, altra band che, con “Italodisco”, ha già occupato le posizioni alte della classifica di ascolti. Le uniche artiste internazionali in classifica sono Dua Lipa con ‘Training Seasion’ e Ariana Grande con ‘yes, and?’, e non stupisce che due regine del pop mondiale restino nella classifica di ogni Paese. In decima posizione nella classifica degli ascolti, invece, c’è ‘Vai!’ di Alfa.

Per Annalisa, si tratta del terzo singolo di grande successo in pochi mesi, dopo i successi di “Mon Amour” e “Ragazza sola”. “Sinceramente” è stata certificata platino a sole due settimane dalla sua uscita. Nonostante la mancata vittoria a Sanremo, il 2023 è stato un anno di grandi soddisfazioni per la cantante, e il 2024 sembra andare altrettanto bene.