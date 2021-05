Brutte notizie per tutti i fan della coppia Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Dopo due anni d’amore, infatti, i due si sono detti definitivamente addio. A dare il triste annuncio è stato proprio l’ex tronista ed ormai ex fidanzato dell’influencer la quale, per il momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

É finita la storia d’amore tra Mercedsz Henger e Lucas Peracchi. La loro relazione, durata due anni, sembra essere ormai giunta al capolinea. L’annuncio della storia ormai naufragata è stato lo stesso Lucas il quale ha dichiarato che lui e Mercedesz non andavano più d’accordo. Queste sono state le sue parole:

Non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Lucas, Mercedesz Henger non ha preso parole riguardo la notizia. Ovviamente le brutte notizie hanno allertato i moltissimi fan dell’influencer, i quali si sono interrogati sulle sue condizioni.

Ricordiamo che la mamma di Mercedesz, Eva Henger, non ha mai approvato la relazione tra la figlia e l’ex tronista tanto che ciò era stato anche motivo di discordia tra le due. Infatti, mamma Eva e Mercedesz furono protagoniste di una scoppiettante lite.

In particolar modo, Eva Henger aveva accusato Lucas Peracchi di aver manipolato sua figlia Mercedesz e di aver preso su di lei il sopravvento tramite controllo psicologico. Ma Mercedesz aveva sempre preso le difese del suo ex fidanzato, andando contro sua madre.

Inoltre, nel salotto di Barbara D’Urso la nota conduttrice aveva tentato di far riappacificare mamma e figlia ma senza successo. In particolar modo, l’ex tronista Lucas Peracchi aveva commentato con queste parole l’accesa lite avvenuta tra mamma e figlia: