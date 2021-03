Mercedesz Henger, avete mai visto la sua casa? Un appartamento chic, in stile etnico che vi lascerà senza parole

Mercedesz Henger è la figlia della nota ex attrice hard Eva Henger e attuale fidanzata dell’ex tronista Lucas Peracchi. I due sono andati a convivere a Roma ed il loro appartamento sembra rispecchiare le loro personalità. L’ex naufraga ha voluto arredare la sua casa in modo semplice, ma chic nel contempo, optando per il colore bianco.

A caratterizzare l’ambiente ci pensano morbidi tappeti di colore bianco e alcuni dettagli glamour. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Mercedesz Henger

Come abbiamo già anticipato, l’ex naufraga ha arredato il suo appartamento seguendo il proprio gusto e rispecchiando la propria personalità. Ha privilegiato il colore bianco ed in generale i colori chiari, soprattutto per i divani, cuscini e complementi d’arredo.

Sembra che questa scelta sia stata apprezzata dai tanti fan che giorno dopo giorno la seguono con tanto affetto.

Una delle stanze in cui Mercedesz si fotografa il più delle volte è quella in cui si trova l‘armadio, che è molto grande. Una cabina armadio, dunque, dove all’interno non manca un grande specchio e dove la giovane ha un’intera collezione di scarpe.

La camera da letto è anche questa rigorosamente bianca ed all’interno di trova un bellissimo letto ed un candido tappeto. Mobili bianchi in stile etnico, tante piante ed un tappeto molto bello, si trovano nel salone, tutti elementi che rendono la stanza molto accogliente.

Nel salotto Mercedesz ama trascorrere gran parte del suo tempo libero. Anche il divano è rigorosamente bianco e su questo sono adagiati dei cuscini apparentemente molto morbidi o con delle paillettes.

Il bagno è molto elegante, con una vasca da bagno che non passa di certo inosservata. Insomma, una casa da sogno per Mercedesz Henger e per il suo fidanzato Lucas Peracchi, che sono sempre più innamorati l’uno dell’altro.

