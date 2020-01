Caduta libera, Nicolò Scalfi: chi è il giovanissimo ex supercampione del programma Caduta libera, Nicolò Scalfi ha tenuto per tre mesi tutti incollati allo schermo: ecco chi è il giovanissimo (oramai) ex supercampione del programma

Nicolò Scalfi è stato e rimarrà per sempre il campionissimo di Caduta Libera. Ma chi è il giovanissimo ex supercampione del programma? Conosciamolo meglio. L’avventura di Nicolò Scalfi inizia il 24 ottobre 2018. Il ventenne bresciano che frequenta Design al politecnico di Milano è carino, educato e risponde sempre correttamente a tutte le domande.

In poco tempo diventa il beniamino di tutti gli italiani. Gerry Scotti lo chiama con affetto il campioncino di Caduta Libera. Da quel giorno la sua ascesa è inarrestabile.

Nicolò Scalfi manterrà il titolo per 80 puntate e continuerà a vincere nei tre mesi consecutivi un montepremi di 651 mila euro. Diventa così il campione che detiene più presenze consecutive nel programma e che ha il montepremi più alto mai vinto.

Ai 651 mila euro vinti durante la sua permanenza nel programma si aggiungono i 76 mila euro vinti a novembre nella Sfida con gli altri campioni di Caduta Libera.

La prima vittoria

Il 24 ottobre 2018 Nicolò scalfi sfida il campione allora in carica Alessandro e, per la sorpresa di tutti, vince. Inizia così il suo straordinario percorso a Caduta Libera. 80 puntate sopra la botola. 80 giorni di gloria di sfide vinte e di successi. Il campioncino Nicolò Scalfi dimostra di essere imbattibile. Tutti si affezionano a lui, incluso Gerry Scotti, che verrà spesso accusato di favorirlo. Il 30 ottobre 2018 Nicolò scalfi vince i suoi primi 10 mia euro. E la sera di Halloween e lui indossa un costume da mummia. La notte delle streghe gli ha portato fortuna. Inizia così la sua scalata al montepremi più alto mai vinto a Caduta Libera.

L’amore

Non molto dopo, Nicolò Scalfi dimostra di essere fortunato anche in amore. Il campioncino annuncia pubblicamente e di essersi fidanzato con un’altra concorrente di Caduta Libera, Valeria Filippetti. La ragazza, per correttezza, si ritira dal programma. Tornerà in seguito a sfidarlo, dopo che la loro relazione finisce, nella puntata del 17 maggio 2019.

Nicolò Scalfi continua a vincere puntata dopo puntata aumentando il montepremi fino a farlo raggiungere cifre da capogiro.

Il ventenne bresciano, però, rimane single per poco. Il 22 giugno 2019, nel pubblico, accanto a sua madre, c’è la sua nuova fidanzata Sara. Purtroppo, però, nemmeno la relazione con Sara Mustari sembra destinata a durare. I due si lasciano sopo qualche mese.

L’ultimo premio vinto

Il 2 luglio 2019 il campioncino di Caduta Libera porta a casa il suo ultimo premio: vince 10 mila euro. Realizza così un record: 641 mila euro… una cifra enorme per un ragazzo di 20 anni. La sua avventura televisiva finisce il 6 luglio 2019 quando perde il titolo. A prendere il suo posto di campione è Francesco.

Il suo saluto al pubblico presente nello studio e a casa è stato commovente è ha fatto uscire una lacrima anche a Gerry Scotti.

Il ritorno

Nicolò Scalfi torna però in tv a Caduta Libera a novembre 2019 per sfidare gli altri campioni. Il 16 di novembre vince altri 76 mila euro.

La sua partecipazione a Caduta Libera è cosparsa da record: il concorrente con più presenze, il montepremi più alto… e, potremo aggiungere noi, anche il concorrente che si è fidanzato due volte durante il programma.

Nicolò Scalfi è stato un campione molto amato dal pubblico anche se, spesso, veniva preso di mira dai soliti hater. Alcuni hanno contestato la sua lunga permanenza sopra la botola accusando Gerry Scotti di favorirlo. Si è trattato, come sempre, di accuse infondate e che non sono mai state dimostrate. Nicolò Scalfi ha meritato di vincere ogni singolo euro.

Il giovane ha dimostrato di avere un’enorme cultura e un bagaglio di conoscenze impressionante. Un mix che gli ha portato molte vittorie e l’ammirazione di un intero paese.

E c’è chi spera che torni presto a deliziarci con le sue conoscenze ma anche con i suoi modi di fare pacati e rassicuranti. I suoi fan vorrebbero vederlo anche in altri programmi e Nicolò Scalfi non ha escluso niente, confessando di aver valutato alcune proposte come un’eventuale partecipazione all’Isola dei famosi. Chi lo sa? Non non vediamo l’ora di rivederlo.