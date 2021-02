Nuovo look per Belen Rodriguez che decide di imitare sua sorella Cecilia e si mostra con la frangetta

Belen Rodriguez ancora al centro del gossip. Dopo la rivelazione della gravidanza al settimanale ‘Chi’, la showgirl argentina non rinuncia alla sua vita quotidiana caratterizzata da look glamour e servizi fotografici. Non intende rinunciare ai social, in cui non manca occasione per condividere scatti riguardo la sua quotidianità. E proprio sui social, Belen Rodriguez è apparsa con un nuovo look.

In queste ultime settimane non si fa altro che parlare di Belen Rodriguez. Dopo la conferma della notizia della gravidanza, la showgirl argentina si ritrova sotto i riflettori per un cambiamento davvero drastico.

Infatti, come mostrato su Instagram, la conduttrice di Tu Si Que Vales ha optato per un cambio look. Complice di questo gesto non poteva essere che il compagno hairstylist Antonino Spinalbese. Ma come si presenta Belen con il suo nuovo look?

Sembra proprio che Belen abbia voluto imitare sua sorella Cecilia. Infatti, come sfoggiato sui social, la showgirl ha optato per una frangia asimmetrica davvero bellissima che valorizza molto il suo aspetto. Lo stesso look, qualche settimana fa, era stato sfoggiato dalla sorella Cecilia Rodriguez.

Dunque, nel pieno di un servizio fotografico top secret, Belen ha mostrato il suo nuovo look. Nonostante abbia voluto imitare in ciò sua sorella Cecilia, possiamo osservare delle differenze nella frangia delle due sorelle. Infatti, la frangia di Belen si presente più piena rispetto a quella di Cecilia.

Ma dietro questo cambiamento si nasconde un segreto. In realtà il nuovo look di Belen è stato creato applicando sulla testa della showgirl una clip con dei capelli finti. A rivelare il trucco è stata la stessa Belen che ha voluto dare un consiglio a tutte le sue followers. Queste sono state le sue parole: