Camila Raznovich positiva. La lista dei presentatori e dei personaggi televisivi affetti dal Coronavirus si allunga. È, infatti, notizia delle ultime ore che anche un altro volto noto dei palinsesti Rai ha contratto il virus. Si tratta della bravissima 46enne, tra le professioniste più stimate e ammirate dai telespettatori del servizio pubblico.

Camila Raznovich fuori servizio

In tale occasione, tuttavia, i dirigenti di Viale Mazzini non hanno la benché minima intenzione di ricorrere a soluzioni temporanee. Insomma, niente sostituzioni o collegamenti in remoto. La misura è indubbiamente più drastica, poiché il suo programma è stato sospeso direttamente. Nessuno o nessuna collega ne assumerà le veci.

Un abito su misura

Ogni domenica Camila Raznovich intrattiene il pubblico da casa con il format Kilimangiaro, portato al successo da Licia Colò ormai parecchi anni fa.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e Camila non ha fatto rimpiangere la Colò. Cucendosi la trasmissione su misura, la presentatrice nata a Milano ma di origini argentine vanta oggi diversi fan al seguito.

L’annuncio degli scorsi giorni

Già alcuni giorni fa, la Raznovich aveva condiviso sui suoi profili dei social network un filmato in cui annunciava la sospensione dello show in via precauzionale, alla luce delle sue condizioni di salute. Poche ore fa, sulla sua pagina di Instagram, ha dunque caricato una clip dove annuncia, suo malgrado, di essere risultata positiva al Covid-19.

Camila Raznovich si aggiunge ad un fitto elenco

Nemmeno i protagonisti del piccolo schermo sono esenti dal Coronavirus, tant’è che Camila Raznovich si va ad aggiungere ad un elenco già sufficientemente fitto. Dopo Piero Chiambretti, Gerry Scotti, Ilary Blasi (e il marito Francesco Totti), Giorgia Rossi e Paola Perego è giunto il momento di Alessandro Cattelan, Valentino Picone e Carlo Conti. A proposito di Conti, il toscano ha guidato Tale e Quale Show da remoto. Una ipotesi scartata dai vertici Rai per Camila e Kilimangiaro.