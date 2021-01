Diletta Leotta, avete mai visto la sua casa? Un attico a cinque stelle, ma ciò che colpisce è cosa colleziona all’interno della cabina armadio

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva italiana oltre che una splendida giornalista sportiva. La bella siciliana ormai da diversi anni è diventata una conduttrice di grande successo. Diletta è anche una delle donne più desiderate del nostro paese. Ad ogni modo, sapete dove vive la la nota conduttrice sportiva? Diletta abita a Milano in un attico davvero a cinque stelle. L’appartamento in questione è stato ristrutturato dall’architetto Alberto Vanin. E voi, avete mai visto la casa di Diletta Leotta?

Le foto della casa di Diletta Leotta

Per il suo attico a cinque stelle, la conduttrice ha prediletto toni chiari e classici. Tutto fa trasparire una grande semplicità. Partiamo dal salotto, dove è ben in vista una libreria molto grande e rigorosamente bianca che occupa una parete intera. La libreria è ovviamente stracolma di libri e questo ci fa capire quanto Diletta sia interessata alla cultura ed alla lettura.

Il pavimento è ricoperto da un meraviglioso parquet in legno lucido che conferisce grande luminosità all’ambiente. I divani hanno una forma ad L ed per il loro colore Diletta ha optato per un tortora chiaro. La cucina è una delle stanze che Diletta ama mostrato al suo pubblico. I mobili sono di colore bianco, sia pensili, che tavolo e sedie. Al centro della stanza, invece, troviamo un grosso tavolo alto in legno. I lampadari sono invece di colore grigio così come i tanti elettrodomestici.

La camera da letto è molto luminosa ed anche in questo caso la Leotta ha optato per dei colori molto chiari, che vanno dal bianco al tortora. Il soffitto è molto particolare, ovvero a legno a vista che da un tocco di rustico all’ambiente chic.

Non possiamo non menzionare la cabina armadio di Diletta Leotta, dove all’interno ospita un’intera collezione di borse. Da pochi mesi tornata single, Diletta Leotta in questi ultimi giorni è stata fotografata al fianco di uno degli uomini più sexy del momento. Stiamo parlando dell’attore Can Yaman, con il quale è stata pizzicata in atteggiamenti piuttosto intimi.

Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avete mai visto la loro casa? Stile moderno, tanti fiori e ampi spazi, non riuscirete a credere cosa collezionano nel salotto