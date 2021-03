Can Yaman e Diletta Leotta: fine della storia? I fan hanno notato un dettaglio che li ha fatti insospettire

È stato il gossip più chiacchierato degli ultimi mesi. Dopo le voci riguardo una loro presunta relazione, Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto mostrandosi insieme sui social e sui giornali. Dopo il romantico scatto di San Valentino che ha fatto molto discutere, i due hanno smesso di mostrarsi insieme da un po’ di giorni.

Can Yaman e Diletta Leotta: finzione o realtà?

Dopo il romantico scatto di San Valentino che ritrae i due insieme al tramonto, si è alimentato notevolmente il gossip riguardo la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Infatti, la presenza di fotografi e bodyguard al momento dello scatto, ha fatto pensare che la loro storia, in realtà, fosse solamente una mossa mediatica per alimentare il gossip.

Tuttavia, i due, che non hanno mai confermato direttamente la loro storia, si sono sempre mostrati sui social e negli scatti dei paparazzi apparsi sui giornali. Ciò ha ulteriormente alimentato il gossip e in molti hanno considerato finta la loro storia che sarebbe stata costruita a tavolino. Per il momento, la presunta fine della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta non è stata né smentita, né confermata dai diretti interessati. Non ci resta che aspettare l’evoluzione degli eventi.