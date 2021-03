Can Yaman e Diletta Leotta, finzione o realtà? La decisione inaspettata della presentatrice

L’amore tra l’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta sta facendo molto discutere. Infatti, i due sono stati altamente criticati per la nascita di questa relazione e accusati di aver creato la storia d’amore solamente per una mossa mediatica. D’altro canto, non sono mai arrivate smentite, né conferme, da parte dei diretti interessati.

La storia d’amore tra l’attore di Daydreamer-Le ali del sogno, Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta è uno degli argomenti più chiacchierati in questo momento. Nonostante i vari commenti negativi e le accuse, i due non badano alle critiche e si godono il loro amore in piena libertà.

Molti, però, non credono in alcun modo alla loro storia. Le motivazioni alla base di ciò riguarda il grande interesse mediatico che si è creato intorno alla loro relazione. Inoltre, la veloce evoluzione del loro rapporto ha portato molti a pensare che si trattasse solamente di una trovata per alimentare il gossip.

Can Yaman e Diletta Leotta, paparazzati nel mezzo di una lite

Infatti, dopo la notizia della convivenza, per Can Yaman e Diletta Leotta si parla addirittura di matrimonio. Nell’attesa dell’ufficialità della loro relazione e delle nozze, i due sono stati paparazzati nel bel mezzo di una lite a Milano.

Dopo la paparazzata, in molti hanno creduto che il litigio potesse mettere fine alla loro storia d’amore. Qualche momento dopo, però, qualcosa è cambiato. Infatti, è stato pubblicato uno scatto che ritrae i due insieme in un volo diretto per Catania. Dunque, Diletta Leotta ha preso la decisione di presentare il suo amore Can Yaman a suo papà?

In molti si sono interrogati sulla realtà della lite. Potrebbe essere una mossa per depistare i paparazzi e sbarcare in Sicilia in piena tranquillità? Tuttavia, fino a quando non ci saranno conferme da parte dei diretti interessati si potrà commentare la loro relazione facendo solamente delle ipotesi.