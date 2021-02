Can Yaman e Diletta Leotta, il primo San Valentino e il quasi bacio sui social

Can Yaman e Diletta Leotta sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di lungo gossip riguardo una loro presunta relazione, i due non si nascondono più e si godono l’amore in piena libertà. Dopo le giornate passate insieme al poligono di tiro e al maneggio, come pubblicato sulle rispettive pagine social, spunta lo scatto della giornata di San Valentino. E arriva il quasi primo bacio social.

È stato il gossip più chiacchierato delle ultime settimane ed ora arrivano le conferme da parte dei diretti interessati. Si tratta dell’amore sbocciato tra l’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta. I due hanno passato il loro primo San Valentino insieme a La Spezia dove la regina di DAZN si trovava per la partita La Spezia-Milan.

Nel giorno della festa degli innamorati, Can Yaman e Diletta Leotta escono ufficialmente allo scoperto. Come possiamo notare dalla foto pubblicata dalla conduttrice su Instagram, i due hanno trascorso il San Valentino insieme a La Spezia.

Sembra proprio che l’attore turco abbia sorpreso Diletta Leotta raggiungendola nella città ligure dove si trovava per lavoro. E così, i due hanno trascorso una giornata davvero romantica in riva al mare, godendosi il tramonto che fa da sfondo al loro quasi primo bacio social.

Sembra che il divo di Daydreamer-Le ali del sogno sia innamorato pazzo della suo nuova fiamma. Dopo la storia su Instragram in cui stava seguendo la conduttrice che commentava la partita La Spezia-Milan, Can Yaman è poi salito a bordo della sua auto per raggiungere il suo nuovo amore nella città ligure per farle una sorpresa.

Sembra dunque che tra i due sia sbocciato ufficialmente l’amore. Nessuna speranza per le fan dell’attore turco che ormai devono fare i conti con l’amara realtà. Infatti, sembra proprio che Diletta Leotta abbia rubato il cuore di Can Yaman.