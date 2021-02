Can Yaman e Diletta Leotta, scatta il primo bacio

È stato il gossip più chiacchierato delle ultime settimane. Stiamo parlando dell’amore sbocciato tra l’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta. Un amore che fa discutere ma che i due ormai vivono in piena libertà. Come riportato dal settimanale ‘Diva e Donna’, i due sono usciti allo scoperto e nel frattempo è scattato il primo bacio.

Sembra proprio amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia ormai non si nasconde più ed esce allo scoperto, non dando peso alle critiche riguardo la loro relazione. Dopo gli scatti pubblicati sulle rispettive pagine Instagram, la coppia è stata paparazzata insieme dal settimanale ‘Diva e Donna’ che ha riportato il loro primo bacio in pubblico.

Ormai vivono il loro amore in piena libertà e non si nascondono più. E così, durante una passeggiata romantica nella capitale, tra i due scatta il primo bacio in pubblico. Un amore che ha fatto molto discutere e che ha provocato non poche critiche all’attore turco, star della serie tv di Canale 5 DayDreamer-Le ali del sogno.

Infatti, proprio le fan di Can Yaman hanno criticato a lungo questo nuovo amore considerandolo solamente una mossa mediatica per finire al centro del gossip. Ma l’attore non ci sta e ha risposto alle critiche con una frase pubblicata sulle storie Instagram:

Fatti miei. Punto.

Ha così invitato tutte le sue fan ad apprezzarlo per il suo lavoro piuttosto che per la sua vita privata. Dunque, le fan di Daydreamer devono farsene una ragione. Diletta Leotta ha ormai rubato il cuore dell’attore turco.

E stando anche alle voci di corridoio sembra proprio che la regina di DAZN sia innamorata pazza del suo nuovo amore. Tra i due quindi ci sarebbe un forte legame e una grande alchimia. Contrariamente a tutti quelli che hanno considerato questa relazione un amore finto e una mossa mediatica solamente per finire al centro del gossip.