Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? Il video che toglie ogni dubbio

Can Yaman e Diletta Leotta sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. Molti sono stati i gossip riguardo la coppia. In particolar modo, in questi ultimi mesi i rumors su una loro presunta crisi ha occupato ampio spazio nelle cronache rosa. Oggi, però, un bacio rubato a Diletta dall’attore turco smentisce ogni voce riguardo la separazione della coppia.

L’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta più innamorati che mai. Nessuna aria di crisi tra la coppia, quindi. A dimostrazione di ciò, in questi ultimi giorni l’attore di Daydreamer-Le ali del sogno si è reso protagonista di un video che ha fatto letteralmente impazzire il web.

Durante la preparazione in vista di uno shooting fotografico, la bella Diletta Leotta ha ben pensato di immortalare alcuni momenti condividendo con i suoi followers delle Instagram Stories. Durante le riprese, però, improvvisamente è arrivato Can a rubarle un bacio. Davvero un dolce momento che ha lasciato di stucco non solo i fan della coppia ma anche la stessa Diletta.

Infatti, dopo il bacio rubato, il noto volto di DAZN ha reagito con un sorriso radioso, a dimostrazione del fatto che lei stessa non si aspettava assolutamente il gesto del fidanzato. Dunque questo bacio è la prova che smentisce la presunta crisi di coppia, argomento di cui si parla da molte settimane.

Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia più chiacchierata del momento

Can Yaman e Diletta Leotta sono una delle coppie più chiacchierate del momento. Sin dall’inizio della loro frequentazione, i due sono stati molto criticati e accusati di fingere la storia d’amore solamente per alimentare il gossip.

Nonostante i numerosi giudizi negativi, però, la coppia non ha mai badato alle critiche e sono usciti allo scoperto godendosi l’amore in piena libertà. Dopo l’ennesima voce su una presunta crisi tra i due, il bacio immortalato da Diletta è la prova che la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele. Tutti coloro che li criticano devono farsene una ragione: Can Yaman e Diletta Leotta sono più felici e innamorati che mai.