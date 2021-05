Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Diletta Leotta e Can Yaman che ha mandato su di giri tutto il web. I due sono stati avvistati insieme sul Lago Di Como, dunque, per chi ancora avesse dei dubbi, tra loro non c’è nessuna crisi. Ecco le foto del loro romantico fine settimana.

Nonostante in rete fossero emerse alcune voci riguardanti una presunta crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman, la storia d’amore tra i due sembra proseguire a gonfie vele. I due hanno trascorso un romantico weekend sul Lago Di Como e, dalla immagini, sembrano più uniti che mai.

D’altronde, a Striscia La Notizia, era stata la stessa speaker radiofonica a mettere fine alle numerose chiacchiere confermando che non c’è mai stata alcuna crisi. Valerio Stafelli ha potuto anche verificarlo con i suoi occhi in quanto lui stesso ha visto la Leotta insieme all’attore turco.

Non è tutto. La celebre conduttrice ha anche spiegato che non c’è nulla di male nelle foto che la rivista “Chi” ha scattato con un drone sopra la sua casa. Le immagini in questione rappresentano semplicemente un flirt che era scoppiato nel mese di dicembre tra la donna e un uomo molto noto. In questo periodo lei neppure aveva conosciuto Can Yaman.

Insomma, Can Yaman neanche avrebbe potute essere geloso di quelle foto poiché ancora non aveva incontrato la sua fidanzata. Tuttavia, ad oggi la storia tra i due sembra proseguire nel migliore dei modi. Intanto, questo fine settimana erano sul Lago Di Como dove si godevano tanto relax insieme.